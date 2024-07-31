Андрей Лазуткин: «Элитная западная форма работы с молодёжью – это казарма»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Очень хорошо, что у нас преобладает по-прежнему творческий подход, мы ищем. А как на Западе это делается? Как они управляют молодежными субкультурами, политическими движениями?