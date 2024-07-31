Андрей Лазуткин: «Элитная западная форма работы с молодёжью – это казарма»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Очень хорошо, что у нас преобладает по-прежнему творческий подход, мы ищем. А как на Западе это делается? Как они управляют молодежными субкультурами, политическими движениями?
Андрей Лазуткин, политолог:
Элитная западная форма работы с молодежью – это казарма. Это изоляция, закрытая спецшкола для элиты. За это они платят огромные деньги. Если у тебя богатая семья, за тебя платят, дальше тебя учат. Твоя задача – наработать связи горизонтальные, которые дальше будут тебя по жизни двигать. Ты платишь не за обучение в этой школе, а за входной билет в определенный круг общения. Эта западная модель для нас неприменима. Есть где молодежи больше, а есть где меньше. Как правило, начальство не очень молодое, а подчиненные более молодые. На стыке разных систем управления происходит обычно конфликт.
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