Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что-то уже выпускают – медицинские щитки, например. Над чем-то завершают исследования и готовы приступить к производству в промышленных масштабах. Например, респираторы высокой степени защиты. Такие нужны врачам, которые в тесном контакте с пациентами.
Тему продолжит Евгений Поболовец.
Задача – быстро и с минимальными затратами на производство изготовить защитный щиток для врачей. Буквально – из подручных материалов. Вот эта черная полоса – слой скольжения лыж, из другого проекта института. Пластиковая прозрачная основа – из промышленного производства пэт-бутылок.
Владислав Дубровский, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:
Все это соединяется заклепками, скрепляется резинкой и получается простой функциональный щиток, который можно после использования стерилизовать.
Такой щиток – пример смекалки и научного подхода. Какие-то элементы использовали в других проектах, что-то додумали сейчас. Главное – он надежно защищает врачей, хватает на несколько смен.
Заказы идут со всей страны ежедневно. Партии небольшие – 20-25 штук. Делают все тут же – в институте. В Гомеле.
Андрей Григорьев, директор Института механики металлополимерных систем:
В час можно сделать до 200-300 масок. Такая технология разработана. И если это понадобится, мы можем приложить свои усилия, мобилизоваться и наладить выпуск этих масок.
Это если говорить о масштабах в пределах Беларуси. Пока же щитки врачам раздают бесплатно. Ученым важна обратная связь – опыта производства таких «продуктов от ума» раньше не было. Хотя задумок хватает.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Ближайшей перспективой при производстве масок и респираторов может стать применение вот этого материала. Он называется «грифтекс» и является уникальной разработкой белорусских ученых. Этот материал обладает двумя важнейшими свойствами: он пропускает кислород, в нем легко дышать. А во-вторых, он отталкивает влагу.
В этом случае решение подсмотрели в газопроводах: фильтрация попутного газа там происходит по схожим алгоритмам. И так же, как и в случае с медицинскими респираторами, важны ресурс и эффективность таких фильтров.
Виктория Шумская, младший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:
На газоперерабатывающий завод наш белорусский мы поставили, заменили импортный фильтр-элемент на наш. И получается, что наш фильтр-элемент в два раза превысил ресурс работы, с лучшей очисткой газов.
Причем в нашем случае речь идет о респираторах с высокой степенью очистки. То есть это не маска, которую можно купить в аптеке. Да, выпуск таких моделей – удовольствие не из дешевых. Но выпускать точечно, закрывать потребность Минздрава и при этом не зависеть от иностранных поставщиков, не выводить валюту за рубеж – даже в первом приближении кажется: цель оправдывает средства.
Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем:
Технология отработана. Мы мелкосерийно выпускаем фильтры для нефтегазовой промышленности. Пока справляемся. Если потребуется, мы можем достаточно быстро развернуть производство.
Интересно, что задачу изготовить средства защиты для врачей белорусские ученые ставили себе сами – как часть исследований на практике своих же научных изысканий. Но при необходимости, а речь ведь может идти о жизни и здоровье людей, готовы передать эти технологии и другим предприятиям. Бесплатно, разумеется. Как и им самим сейчас помогают различные предприятия, поставляя комплектующие для тех же медицинских щитков.