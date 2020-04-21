Показываем разработку белорусских учёных – защитный щиток для медиков

Новости Беларуси. Белорусские ученые продолжают осваивать новое для себя поле деятельности – разработка и производство защитных средств для врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что-то уже выпускают – медицинские щитки, например. Над чем-то завершают исследования и готовы приступить к производству в промышленных масштабах. Например, респираторы высокой степени защиты. Такие нужны врачам, которые в тесном контакте с пациентами. Тему продолжит Евгений Поболовец.

Задача – быстро и с минимальными затратами на производство изготовить защитный щиток для врачей. Буквально – из подручных материалов. Вот эта черная полоса – слой скольжения лыж, из другого проекта института. Пластиковая прозрачная основа – из промышленного производства пэт-бутылок.

Владислав Дубровский, научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:

Все это соединяется заклепками, скрепляется резинкой и получается простой функциональный щиток, который можно после использования стерилизовать.

Такой щиток – пример смекалки и научного подхода. Какие-то элементы использовали в других проектах, что-то додумали сейчас. Главное – он надежно защищает врачей, хватает на несколько смен. Заказы идут со всей страны ежедневно. Партии небольшие – 20-25 штук. Делают все тут же – в институте. В Гомеле.

Андрей Григорьев, директор Института механики металлополимерных систем:

В час можно сделать до 200-300 масок. Такая технология разработана. И если это понадобится, мы можем приложить свои усилия, мобилизоваться и наладить выпуск этих масок.

Это если говорить о масштабах в пределах Беларуси. Пока же щитки врачам раздают бесплатно. Ученым важна обратная связь – опыта производства таких «продуктов от ума» раньше не было. Хотя задумок хватает.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Ближайшей перспективой при производстве масок и респираторов может стать применение вот этого материала. Он называется «грифтекс» и является уникальной разработкой белорусских ученых. Этот материал обладает двумя важнейшими свойствами: он пропускает кислород, в нем легко дышать. А во-вторых, он отталкивает влагу.

В этом случае решение подсмотрели в газопроводах: фильтрация попутного газа там происходит по схожим алгоритмам. И так же, как и в случае с медицинскими респираторами, важны ресурс и эффективность таких фильтров.

Виктория Шумская, младший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем:

На газоперерабатывающий завод наш белорусский мы поставили, заменили импортный фильтр-элемент на наш. И получается, что наш фильтр-элемент в два раза превысил ресурс работы, с лучшей очисткой газов. Причем в нашем случае речь идет о респираторах с высокой степенью очистки. То есть это не маска, которую можно купить в аптеке. Да, выпуск таких моделей – удовольствие не из дешевых. Но выпускать точечно, закрывать потребность Минздрава и при этом не зависеть от иностранных поставщиков, не выводить валюту за рубеж – даже в первом приближении кажется: цель оправдывает средства.

Леонид Иванов, заведующий отделом Института механики металлополимерных систем:

Технология отработана. Мы мелкосерийно выпускаем фильтры для нефтегазовой промышленности. Пока справляемся. Если потребуется, мы можем достаточно быстро развернуть производство.