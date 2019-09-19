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Более 100 артистов из разных стран выступят на Международном фестивале циркового искусства в Минске

19 сентября 2019 06:33
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Новости Беларуси. Праздник красоты, грации и трюка. Международный фестиваль циркового искусства стартует в Минске 19 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 артистов из разных стран выступят на Международном фестивале циркового искусства в Минске-1

В нем примут участие более 100 артистов из разных стран: Бразилии, Китая, США, Австралии, Таджикистана, Израиля, Румынии, Туркменистана, Венгрии и многих других.

А значит, зрители получат уникальную возможность познакомиться с лучшими достижениями мирового циркового искусства. По итогам фестиваля выберут не только Гран-при и тройку призеров, но и вручат специальные награды. К примеру, приз детского жюри.

Более 100 артистов из разных стран выступят на Международном фестивале циркового искусства в Минске-4

# Цирк # общество # Фотофакт

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