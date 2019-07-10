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Из-за ремонта на МКАД 28 и 96-й автобусы изменят маршруты

10 июля 2019 17:49
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Новости Беларуси. С 11 июля дня из-за ремонтных работ на МКАДе автобусные маршруты под номерами 28 и 96 поедут по измененным трассам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за ремонта на МКАД 28 и 96-й автобусы изменят маршруты-1

Так, автобус № 28 проследует в сторону диспетчерской станции «Серова» от проспекта Любимова по проспекту Держинского, улице Казинца и далее по маршруту. В обратном направлении изменений не будет.

96-й автобус будет следовать к филиалу БГУ без изменений, а обратно – по маршруту 132-го автобуса.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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