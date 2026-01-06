Современные условия для оказания качественной медицинской помощи. Сразу несколько объектов здравоохранения появились на карте столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поликлиники для взрослых и детей открылись в микрорайоне «Минск-Мир». С началом работы в новых стенах медиков приехала поздравить председатель Совета Республики.

Новая поликлиника для взрослых рассчитана на 850 посещений в смену, а общий охват закрепленного населения на данный момент составляет более 25 тысяч человек. Здесь будут работать практически все узкие специалисты. В штате около 50 врачей и 70 медсестер. Минчане смогут оперативно пройти диагностику и полный перечень лечебных процедур, не покидая жилого квартала.

Наталья Кочанова ознакомилась с материально-технической базой и возможностями учреждений, а также передала подарочный сертификат на покупку оборудования.

В ближайшее время в столице планируется сдача еще ряда значимых медицинских объектов. Новая поликлиника откроется в микрорайоне «Уручье». На очереди сдача инфекционной больницы, строительство восстановительного центра на базе онкологического диспансера и наркологический диспансер.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Две поликлиники, которые полностью оснащены всем самым современным оборудованием. Все сделано для того, чтобы услуги оказывались на высоком уровне. И продолжаем мы медицинскую тематику, потому что в этом году будет тоже ряд известных и, наверное, нужных для людей объектов.

Укрепление материально-технической базы, внедрение современных технологий и создание условий для равного доступа к медицине вне зависимости от места проживания – фундамент, на котором строится национальная демографическая безопасность и основные составляющие государственной программы «Здоровья нации», принятой накануне.