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Более 1 млн квадратных метров жилья построили в Беларуси с начала года

05 июня 2023 09:29
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Новости Беларуси. Создать комфортные условия для жизни населения – приоритетная задача. Более одного миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Беларуси с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1 млн квадратных метров жилья построили в Беларуси с начала года-1

Из них 42% построили для семей, состоящих на учете как нуждающиеся. При этом треть от всего объема возвели для граждан с государственной поддержкой. Активно наращивает жилфонд Минская область. С января по апрель – плюс 360 тысяч квадратных метров. Не отстает и Брестский регион. Здесь прибавили порядка 208 тысяч квадратов. Чуть больше 100 тысяч построили в Гродненском. Что касается столицы, за первые 4 месяца года здесь возвели без малого 85 тысяч квадратных метров жилья.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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