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Под Брестом пройдёт масштабный авиапраздник

05 июня 2023 08:59
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Новости Беларуси. Новый аэродром в 14 километрах от Бреста. Уже готова взлетно-посадочная полоса и командно-диспетчерский пункт. Площадка станет домашней для городского аэроклуба ДОСААФ, а также новой туристической точкой региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Брестом пройдёт масштабный авиапраздник-1

Раньше совершать парашютные прыжки (кстати, занятия в секции бесплатные) приходилось в чистом поле. Теперь у аэроклуба появился свой дом, где выставлены ориентиры для спортсменов и есть все необходимое для правильной навигации. На территории разместили стоянки для малой авиации. Ан-2, а также самолет «Вильга» и два планера начнут осваивать в новой секции в этом году. Это первый этап обучения будущих летчиков. А уже в предстоящую субботу, 10 июня, аэродром под Брестом откроют масштабным авиапраздником.

Под Брестом пройдёт масштабный авиапраздник-4

Алексей Мойсевич, начальник Брестского городского аэроклуба ДОСААФ:
Будет выполняться авиашоу досаафовскими самолетами и планерами. Это будет интересно, я бы не хотел сейчас рассказывать подробно, очень надеюсь, что вы и наши гости, когда приедут, будут приятно удивлены. Будет показан также боевой эпизод нашими коллегами, с кем мы взаимодействуем, 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада. А в последующем можно будет в течение дня выполнять обзорные полеты и парашютные прыжки на нашем аэродроме.

Под Брестом пройдёт масштабный авиапраздник-7

В будущем здесь появится выставка военной авиатехники, а также зоны для отдыха и общения. Самолет Ан-2 совершает туристические проходы над Брестом, открывая для пассажиров виды на главные достопримечательности, в том числе Брестскую крепость.

# Авиация # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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