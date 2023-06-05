Под Брестом пройдёт масштабный авиапраздник

Новости Беларуси. Новый аэродром в 14 километрах от Бреста. Уже готова взлетно-посадочная полоса и командно-диспетчерский пункт. Площадка станет домашней для городского аэроклуба ДОСААФ, а также новой туристической точкой региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше совершать парашютные прыжки (кстати, занятия в секции бесплатные) приходилось в чистом поле. Теперь у аэроклуба появился свой дом, где выставлены ориентиры для спортсменов и есть все необходимое для правильной навигации. На территории разместили стоянки для малой авиации. Ан-2, а также самолет «Вильга» и два планера начнут осваивать в новой секции в этом году. Это первый этап обучения будущих летчиков. А уже в предстоящую субботу, 10 июня, аэродром под Брестом откроют масштабным авиапраздником.

Алексей Мойсевич, начальник Брестского городского аэроклуба ДОСААФ:

Будет выполняться авиашоу досаафовскими самолетами и планерами. Это будет интересно, я бы не хотел сейчас рассказывать подробно, очень надеюсь, что вы и наши гости, когда приедут, будут приятно удивлены. Будет показан также боевой эпизод нашими коллегами, с кем мы взаимодействуем, 38-я Брестская десантно-штурмовая бригада. А в последующем можно будет в течение дня выполнять обзорные полеты и парашютные прыжки на нашем аэродроме.