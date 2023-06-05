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5 июня День резиновых уточек в ванной. Чем ещё известна эта дата?

05 июня 2023 07:58
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Сегодня, 5 июня, христианский мир отпразднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, небесной заступницы земли белорусской. Это единственный день в году, когда проводится праздничное богослужение в Софийском соборе. Преподобную Евфросинию Полоцкую одинаково почитают как православные, так и католики.

5 июня День резиновых уточек в ванной. Чем ещё известна эта дата?-1

Она стала первой белорусской женщиной, причисленной к лику святых. Евфросиния знала латынь и древнегреческий, писала и переписывала книги, строила храмы. В 1161 году на средства Евфросинии Полоцкой в городе возвели Спасо-Преображенскую церковь. Она построила в городе женский и мужской монастыри, сделав Полоцк центром белорусской духовности, куда съезжаются паломники со всего мира.

Подробности в видеоматериале

# История # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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