Контроль качества на высоте. Показываем, как проводят проверку ткани

Давайте убедимся сами, что контроль качества на высоте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Давайте убедимся сами, что контроль качества на высоте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Мария Самодеева, главный специалист лаборатории химических испытаний ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:
В нашу лабораторию поступает продукция, трикотажные полотна, ткани, текстильные изделия. Сейчас у меня в руках образец ткани, который поступил в нашу лабораторию, его нужно испытать на соответствие заявленному составу. Состав: полиамид 100 %. Кусочек я помещаю в определенный растворитель, он растворяется. Этим мы подтверждаем, что это полиамид 100 %. Продукция соответствует заявленному.
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Сергей Мороз, инженер лаборатории физико-механических испытаний ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:
Покажу, как будем проводить испытания образцов ручек кожгалантереи. Будем проверять прочность крепления ручек. Закрепляю образец в нижний зажим и верхний. Благодаря данным испытаниям сможем понять, соответствует ли она требованиям технического регламента Таможенного союза для последующей реализации продукции на территории Таможенного союза. В компьютере по данному испытанию будем фиксировать нагрузку в момент отрыва образца. Образец порвался, останавливаем испытание, фиксируем нагрузку на оборудовании – 1 131 Ньютон. В дальнейшем освобождаем этот образец от оборудования, оформляем показатели, отдаем на составление протокола. Дальше наши специалисты смогут дать заключение о соответствии продукции.
Подробности в видео.