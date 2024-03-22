Контроль качества на высоте. Показываем, как проводят проверку ткани

Давайте убедимся сами, что контроль качества на высоте, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Мария Самодеева, главный специалист лаборатории химических испытаний ИЦ РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»:

В нашу лабораторию поступает продукция, трикотажные полотна, ткани, текстильные изделия. Сейчас у меня в руках образец ткани, который поступил в нашу лабораторию, его нужно испытать на соответствие заявленному составу. Состав: полиамид 100 %. Кусочек я помещаю в определенный растворитель, он растворяется. Этим мы подтверждаем, что это полиамид 100 %. Продукция соответствует заявленному. Впервые выпустили комплекты постельного белья с серебряными нитями. Рассказываем об инновациях «Беллегпрома» – подробности здесь.