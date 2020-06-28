«Бойцы как шли, так и пошли, а он остался лежать». Кто хоронил солдат, погибших во время Великой Отечественной

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Евгений Протасеня, ветеран Великой Отечественной войны:

Бежали мы вместе, тянули пулемет по лесу. Он, когда упал мне на ноги, я хватился его трясти, трясти. Такой вояка, младший лейтенант Мустафенко, как теперь помню, кричит: «Даст и тебе еще! Потряси, потряси!» Схватил за пулемет, за меня и за бугор. Так он уже и остался… Мы пошли дальше, а его уже подберет похоронная команда.

Николай Белов, ветеран Великой Отечественной войны:

Для этого были специальные команды, которые шли за наступающими частями и подбирали убитых, смотрели их документы (если они были) и потом оповещали в части о тех, кто погребен и где погребен. Но иногда бывало, что и сами хоронили.