Богатые столы, необычные конкурсы и яркие эмоции – в Шарковщине прошёл областной этап «Властелина села»

Гостеприимная Шарковщина на днях стала столицей областного этапа республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села». На один день парк местного райагросервиса превратился в арену жарких семейных баталий. За титул самых ловких и креативных сельских хозяев приехали побороться 12 молодых семей из разных уголков Витебщины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богатые столы, необычные эстафеты и яркие эмоции. Атмосфера конкурсного дня – в репортаже Александры Ходюковой.

С музыкой, песнями, танцами, при громкой поддержке родных и друзей. Пока среди мужей выбирали лучшего косца, жены рукодельничали.

Каждая сплела свой неповторимый купальский венок. Участники доказали: Витебская область полна талантами.

Жанна Нарицына, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

Было непросто подготовиться к этому конкурсу. Потому что это большие требования к семье. Обязательно семья должна проживать в сельской местности, чтобы трудились на селе, чтобы было хозяйство, чтобы они знали свои традиции, соблюдали их.

На аллее сельских подворий гости смогли отведать пироги и блины с различными начинками, клецки, утку, домашние соленья и прочие изыски по оригинальным семейным рецептам. На столах только то, что выращено своими руками и на своей земле. Для богатого урожая и счастливой жизни в белорусской глубинке созданы все условия.