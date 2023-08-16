Белорусским аграриям осталось обработать 22% площадей. Намолочено почти 6 млн тонн!

Новости Беларуси. Труд аграриев в эти дни в фокусе нашего внимания. Беларусь близка к очередному знаковому рубежу по намолоту зерна и маслосемян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тружеников в сельском хозяйстве можно брать пример всем. Работать приходится много: в поля механизаторы выходят с первыми лучами солнца, а завершается рабочий день ближе к полуночи.

Напряженная борьба идет за каждый колос. Темпы уборочной в два раза превышают показатели 2022 года. Как сообщает профильное ведомство, на утро 16 августа собрано свыше 5 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Аграрии на пути к завершению кампании – осталось обработать 22 % от убираемых площадей. Время закладывать и будущий урожай – параллельно с уборкой идут подготовка почвы и внесение семян озимого рапса. Хозяйства страны также приступили к уборке кукурузы на силос.

Параллельно продолжается теребление льна. В Беларуси эта культура политическая, его цветок – в нашем гербе. Читайте далее.