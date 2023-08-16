Выдаются паспорта готовности. Заканчивается подготовка школ к новому учебному году

Новости Беларуси. Подготовка школ к новому учебному году заканчивается в Беларуси. По всей стране в учреждениях образования проведены масштабные работы, теперь остались последние штрихи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Раковской средней школе Воложинского района акцент сделали на безбарьерную среду – на крыльце установили тактильные элементы, скоро появится подъемник. Усовершенствовали систему безопасности – оборудовали турникеты. Косметически обновили все учебные кабинеты, коридоры, лестницы и спортзал. Больше всего изменений в столовой – отремонтировали потолок и стены, заменили окна и двери.

Анна Викторович, директор Раковской средней школы:

В связи с тем, что у нас достаточно загруженная школа (почти 700 учащихся), ремонтные работы мы выполняем каждый год. Поэтому к подготовке к каждому новому учебному году мы подходим очень серьезно и основательно, так как это очень большая работа. От того, как мы подготовим нашу учебно-материальную базу, как обеспечим кадровый состав, будет зависеть в принципе вся наша работа в течение всего учебного года.

Всего в Минской области работает более 500 учебных учреждений. Сейчас им выдаются паспорта готовности.