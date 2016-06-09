Новости Египта. Боевики «Исламского государства» грозят взорвать египетские пирамиды. Об этом джихадисты заявили в очередном видеообращении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пирамиды Гизы они планируют уничтожить так же, как и храм Набу в Ираке. Одетый в черное фанатик заявляет, что их долг — стереть с лица земли древние памятники, «выстроенные неверными».

Террористы не щадят всемирное наследие, если оно не связано с исламом. Так, в Сирии после захвата Пальмиры в мае 2015 года они разрушили значительную часть древностей.