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Боевики «Исламского государства» грозят взорвать египетские пирамиды

09 июня 2016 07:14
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Новости Египта. Боевики «Исламского государства» грозят взорвать египетские пирамиды. Об этом джихадисты заявили в очередном видеообращении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Пирамиды Гизы они планируют уничтожить так же, как и храм Набу в Ираке. Одетый в черное фанатик заявляет, что их долг — стереть с лица земли древние памятники, «выстроенные неверными».

Террористы не щадят всемирное наследие, если оно не связано с исламом. Так, в Сирии после захвата Пальмиры в мае 2015 года они разрушили значительную часть древностей.

# происшествия # Теракт

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