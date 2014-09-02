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Завод по производству металлопродукции появился в Минской области

02 сентября 2014 14:54
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Новости Беларуси. Уникальный проект реализован на Узденщине. Завод по производству металлопродукции появился в деревне Жмаки. Инвестиции составили около 65 миллиардов белорусских рублей. Завод уже запустили. Здесь работают более 40 местных жителей.

Продукцию поставляют не только по всей Беларуси, но и в страны ближнего зарубежья. Завод оснащен по последнему слову техники — определенные линии не имеют аналогов в Беларуси. Так, здесь работает уникальная газовая котельная.

В планах руководства предприятия — построить еще один корпус, а также хорошо упорядочить прилегающую территорию и даже организовать искусственный водоем. К слову, производство нового завода чистое и не загрязняет экологию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Предприятия Беларуси

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