Семью года выбирали 2 сентября в Минске: за право называться лучшей из лучших сражались 9 семей

Новости Беларуси. Многодетная семья Колосовских из Минска названа лучшей в столице. Они – победители городского конкурса «Семья года». И теперь намерены закрепить результат на республиканском уровне. В финальных состязаниях они обошли восемь минских семей, которые сошлись в целой серии соревнований.

Пока кто-то примеряет экипировку, а кто-то дорабатывает внешний образ, шестилетний Максим готовится удивить жюри акробатическим номером.

Впрочем, сальто – это лишь один из козырей династии Макеевых. В рукаве – танцевальные и вокальные номера. Недаром к конкурсу они готовились все вместе: Алексей, Анна и их четверо детей.

Анна и Алексей Макеевы, участники городского этапа конкурса «Семья года»:

Конечно, нужно говорить, что мы все надеемся на победу. Это классно. Но мы участвуем в конкурсе, нам важен сам процесс.

Нет ничего лучше, когда семья вместе общается, дружит, время проводит вместе, что-то создает. Главное вместе.

2 сентября на звание «Семья года» претендовало девять столичных семей. Каждая из не только демонстрировала таланты и сплоченность, но и пыталась представить, какой себя видит через 20 лет.

Кстати, неделей ранее подобный конкурс прошел среди семей из Минской области.

Какой бы ход не набирала карусель жизни, для семьи Харланчук-Южаковых семейные ценности вечны. Они как раз-таки и стали той самой Семьей года в Минской области.

Анна Харланчук-Южакова, победитель областного этапа конкурса «Семья года»:

Калі мы перамаглі, гэта было начакана, зусім нечакана для нас.

Это сейчас Анна – жена известного актера и режиссера Павла Харланчука – может вздохнуть спокойно. На конкурсе честь семьи она отстаивала с четырьмя детьми. Муж был на съемках, но поддерживал морально. По другую сторону экрана.

Зато на финале уже республиканского этапа конкурса, он пройдет 24 октября, они будут вместе. Неслучайно именно в этот день, но 11 лет назад пара обручилась.

Анна Харланчук-Южакова, победитель областного этапа конкурса «Семья года»:

Мы чакаем дзяўчынку, Паўлінку, праз два месяцы. Гэта пяты будзе дзіцёнак. Наогул, вялікая сям’я, пяцёра дзяцей, таму што мы сапраўды марылі, мы размаўлялі пра гэта з Паўлам, калі толькі ажаніліся.

А вот семья Макеевых из Минска не вышла на республиканский этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конкурсе, как и везде, победитель может быть лишь один, но отличие семейного состязания в том, что здесь нет проигравших.