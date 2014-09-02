Дарья Домрачева устроит биатлонный фестиваль 13 сентября в парке Горького в Минске

Новости Беларуси. Дарья Домрачева устроит в Минске биатлонный фестиваль. Он будет приурочен ко Дню города и состоится в парке Горького 13 сентября. А сегодня, 2 сентября, олимпийская чемпионка проведет презентацию спортивного праздника. По предварительной информации, его программа будет более чем насыщенной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Самое главное сейчас - провести это мероприятие и сделать определенные выводы, проанализировать, что получилось, а что не очень. Вообще, проанализировать активность наших горожан - на сколько им вообще все это нужно. Дальше уже будем смотреть.

Мне хотелось бы сделать это мероприятие ежегодным. Пока не планирую зимних подобных стартов, потому что зима это время соревнований моих, когда уже полностью концентрируешься на гонках.

Любители биатлона смогут поучаствовать в эстафетах с кроссом и стрельбой по лазерным мишеням. Принять участие в соревнованиях смогут и самые маленькие. Правда, преодолевать дистанцию им придется с крыльями за спиной.

Гости фестиваля смогут не только следить за биатлонными состязаниями, но и поиграть в бадминтон, фрисби, настольный теннис, пострелять в тире.

Кроме того, на территории парка организуют благотворительный аукцион по сбору средств для юного художника с синдромом ДЦП Павла Ращинского, которого опекает Дарья Домрачева. Павел рисует удивительные картины пальцем ноги. Его история и талант никого не оставят равнодушным.