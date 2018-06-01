Бочковой квас уходит в прошлое: продажи за 3 года сократились в 3 раза

Новости Беларуси. 1 июня в Минске стартовала продажа кваса из автоцистерн. Напиток можно будет найти на 24 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атрибут советских времен уходит в прошлое. Спрос на бочковой квас из цистерн сократился, как и количество точек продажи. Три года назад их было в три раза больше.

На объем продаж существенно влияет погода. В межсезонье ежедневно минчане покупают не более 16 тысяч литров, а в жару могут выпить и 65 тысяч. 3 июня в Минске пройдет первый фестиваль кваса с бесплатной дегустацией напитка.