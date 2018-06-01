Пусть узнают, каким потом добываются денюжки. 1 июня «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников

Новости Беларуси. На работу всей семьей. 1 июня холдинг «Амкодор» открыл двери цехов для детей своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 450 ребят побывали на рабочих местах родителей и увидели, как создается белорусская техника.

Только экскурсиями акция не ограничилась. Юные гости попробовали свои силы на производстве. Дети с удовольствием на время подменили слесарей и собственноручно закручивали гайки на колесах погрузчиков. А девочкам по душе пришлась работа операторов станков с программным управлением.

Мальчик: Я увидел, как делаются машины и детали. Было очень здорово и прикольно. Мне очень понравилось. Самый лучший день!

Павел Федосов, оператор станков с программным управлением:

Это очень здорово, когда дети знают, где работают их родители. А то к маме в поликлинику могут зайти, а к папе на завод – нет. Пускай узнают, на каком оборудовании, каким потом добываются денюжки, на которые они просят купить «морожку». Пускай узнают, что есть другая жизнь, помимо планшетов, компьютеров, игр каких-то.

Большие впечатления ждали и самых маленьких гостей праздника. Водители-испытатели удивили виртуозным танцем на погрузчиках. А выставленная техника превратилась в фотозону.

Необычную акцию предприятие проводит уже в 14-й раз. Праздничное настроение создают по случаю Международного дня защиты детей.