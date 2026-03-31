Акцент – на аренду: Беларусь меняет внутреннюю логику строительства

Фактически в Союзном государстве формируется общий строительный рынок с понятными правилами и масштабными проектами. Параллельно меняется и внутренняя логика строительства в самой Беларуси. И здесь главный вопрос уже не сколько строить, а где и для кого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах возвести и сдать более 4 млн общей площади жилья, включая квадраты, строящиеся по госзаказу и с использованием господдержки. Такие объемы утверждены программой «Строительство жилья» на пятилетку. Причем акцент все заметнее смещается в сторону арендных квартир. Это уже не дополнительный сегмент, а один из ключевых инструментов жилищной политики.

Если раньше центр притяжения был очевиден – это Минск, то сейчас акценты постепенно смещаются. Столица замедляет строительные темпы. И это осознанная политика – Минск не резиновый. Как подчеркивает Александр Лукашенко, надо строить жилье в городах-спутниках. Рациональный подход уже закреплен на уровне городского планирования. В программе социально-экономического развития столицы ставка делается на качество городской среды, инфраструктуру и баланс застройки.

Зато растет пригород и города-спутники. Их делают полноценной альтернативой столице – с жильем, рабочими местами и социальной инфраструктурой. И в результате Минск уже не расширяется бесконечно, а формирует вокруг себя агломерацию. По сути, это новая модель расселения, когда люди живут за пределами столицы, но остаются с ней связаны. Это снижает нагрузку на город и делает жилье доступнее.

Отдельная история – арендное жилье уже в самом Минске. В 2026 году планируется построить более 36 тысяч квадратных метров, в том числе для представителей востребованных профессий. Параллельно сохраняется и социальная поддержка. В этом году своей очереди дождутся 660 многодетных семей. Жилье продолжают предоставлять и другим категориям: детям-инвалидам, сиротам.

Добавим еще один тренд – рост частного домостроения и развитие сельских территорий. Агрогородки уже давно не просто деревни, а точки роста с инфраструктурой. И плюс технологический разворот – электродома. Таких запланировано построить более 2 млн квадратных метров. И это уже связка строительства и энергетики и ответ на новые экономические условия. И при таком подходе новая модель постепенно формирует другую реальность, в которой регионы становятся по-настоящему равной и комфортной альтернативой столице.