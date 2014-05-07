Блокадники Ленинграда и школьники из России накануне Дня Победы посетили Брестскую крепость

Новости Беларуси. Вспомнить всех поименно. Накануне Дня Победы в Брестской крепости многолюдно: полным ходом идет подготовка к празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 мая Брест стал и конечным пунктом путешествия «Поезда Памяти». Его пассажиры - ветераны Великой Отечественной войны из Петербурга, жители блокадного Ленинграда и российские школьники. Этот рейс приурочен к 70-ой годовщине освобождения Беларуси от фашизма. Её организаторы уверены: тесная связь поколений и общая память не позволят забыть уроки войны.

Тамара Богданова, пассажир «Поезда Памяти» (Санкт-Петербург):

Мы пережили в Петербурге, а они пережили это здесь. И аналогично. Мы были детьми, а здесь молодые люди погибали, защищая. Они же все приняли на себя, им же все досталось.

Дмитрий Лобарь, участник автопробега (Москва):

Ожидали увидеть больше сохранившихся мест. Не ожидали, что настолько были тяжелые бои, что почти ничего не осталось – только обломки и обрывы стен. Чем старше становлюсь, тем больше начинаю думать о войне, о погибших людях, которые погибали, отдавали жизни за то, что мы живем.