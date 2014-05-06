Традиционная и альтернативная экскурсии по Минску: от городских ворот до морских чудес на Харьковской

Город двух башен. Знакомство с Минском начинается с вокзала. Величественные ворота встречают гостей и жителей столицы. Огромные, пышные, в стиле сталинского ампира, они напоминают настоящий замок. И, на самом деле, неспроста.

Дело в том, что при первых раскопках Минского замчища ученые выдвинули версию, что въезд в город был оформлен именно двумя башнями. Спустя время археологи установили, что въезд был через одну двухэтажную башню.

Но послевоенный план восстановления столицы был намного раньше.

Уже в 1946 году начинается строительство монументальных ворот.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Пасляваенны план аднаўлення Мінска быў не проста планам аднаўлення Мінска як сталіцы Беларусі. Гэта быў план па аднаўленню Мінска як варотаў у весь Савецкі Саюз. Таму што, вы ведаеце, Мінск стаіць на сусветнай шашы Берлін – Ніжні Ноўгарад. І, адпаведна, тут ідзе чыгуначнае палатно. Самая яго частая назва – гэта «Варшава – Масква». І калі чалавек рабіў нейкую перасадку, выходзіў у Мінску з будынку чыгуначнага вакзала, то першае, што ён павінен быў сустрэць, гэта вароты ў горад.

Ворота на вокзале украсили четырьмя классическими скульптурами: крестьянка и рабочий, красноармеец и партизан.

Правую башню венчает герб БССР – отголосок того времени.

Самые большие на территории Беларуси трофейные часы. Их привезли из Германии. Точное время они показывают уже около 150 лет.

Успокаивающая панорама Свислочи, брусчатые тротуары, уютные кафе и сувенирные лавки – квартал разноцветных миниатюрных домиков.

В Троицком предместье можно почувствовать ритм жизни Минска XIX – начала XX веков. Свое название оно получило от Троицкой горы, которая тянулась раньше до района современного оперного театра и Суворовского училища.

В XIV-XV веках это место было административно-торговым центром.

И хотя исторический комплекс полностью реконструирован, немало известных домов здесь все же сохранилось. К примеру, Коммунальная набережная, 6 – дом Вигдорчика. С 1890 по 1891 годы здесь ютилась семья Луцевичей, классика белорусской литературы Янки Купалы.

Сохранить оригинальное Троицкое предместье помешала послевоенная политика восстановления города. Но было решено не возрождать средневековую архитектуру, а заново строить новую столицу.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Працавалі самыя лепшыя нашыя майстры, нашыя архітэктары, рэстаўратары. І там на основе ўспамінаў людзей, на основе старых дамой дзесці ўзнаўляецца, дзесці дабудоўваецца, дзесці проста пакрываецца свежай тынковачкай, ствараецца маленькі закрыты комплекс. Не такім, як выглядаў Мінск у XIX стагоддзі, а так, як ён мог бы выглядаць. Таму што адны навукоўцы сцвярджаюць, што Мінск XIX стагоддзя: першы паверх каменны, другі паверх драўляны. Што, хутчэй за ўсё, у нас крылі зверху бляхай, штобы яна трошачкі блішчэла. Тым не менш, зараз Траецкае прадмесце – гэта спроба нашай першай такой маштабнай рэстаўрацыі. І зараз непрафесіаналу нават цяжка адрозніць, які будынак стары, які новы.

Городской воздух делает человека свободным.

Белоснежная ратуша – исторический символ воли и независимости народа, памятник, который вернули в современность.

Минск средневековый и раннего нового времени – это европейский город не только по своему географическому положению. Тогда у него было Магдебургское право – право на самоуправление. Суть его была в том, что город находится не во власти магната или пана, а напрямую подчиняется великому князю и свою внутреннюю жизнь организует сам.

Торговля, суд и даже оборона Минска – все было делом самих горожан. Только налоги платили в государственную казну.

Интересно, что в переводе с магдебургского «рат хаус» – дом советов. Со временем в народе стали называть ратуша. Жаль, символ свободы XVI века оказался не к месту во времена Российской империи.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Па асабістаму загаду Мікалая I ў 1852 годзе наша цудоўная Ратуша, на жаль, была знесена. Афіцыйная прычына была – таму што тут яна быццам замінае краявідам мясцовым, непрыгожая. Але ж па факту, каб Ратуша нават не нагадвала мінчанам, якія ўсё яшчэ памяталі, што калісці было самакіраванне ў Рассійскай імперыі, толькі ў пачатку 2000-х гадоў на гэтым месцы па старых чэрцежах (на жаль, гэта цалкам муляж, копія – на гэтам месцы не было нічога), знешне навялі падобнае. І зараз яна выкарыстоўваецца для ўрачыстых цэрэмоній, для ўзнагароджванняў.

На башне с флюгером высотой 32 метра установлены часы и герб города.

Буквально в нескольких шагах от ратуши находится самая известная святыня города, православная жемчужина столицы – Свято-Духов кафедральный собор. Он построен в стиле виленского барокко.

Святыню возводили как храм католического монастыря бернардинок. В 1741 году его не пощадил пожар, провели реконструкцию. А после восстания XIX века этот храм передают православным.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Тут знаходзіцца ікона Маці Божай Мінскай, якая па лягендзе прыплыла да нас з Кіева, паднялася ўверх па цячэнню, спачатку па Дняпру, Беразіне, а потым ўжо і па нашай Свіслачы, куды яе ўкінулі кіяўляне, каб выратаваць ад татараў. І вось так яна тры стагоддзі падымалася, з XIII стагоддзя. И ў сярэдзіне XVI яна была тут.

Таксама тут знаходзяцца мошчы Святой Соф’і Слуцкай. Яна праваслаўная святая, да якой таксама можна прыйсці і пакланіцца. І тут адбываюцца самыя галоўныя праваслаўныя службы падчас году, таму што ў гэтай царкве служыць наш зараз дзеючы Экзарх.

Памятник неороманского стиля, шедевр краснокирпичной архитектуры, самый известный католический храм Минска – Красный костел.

Роскошные витражи, колонны, огромное окно-роза, ассиметричные башни. Храм был построен в начале XX века, почти весь на средства Эдварда Войниловича.

Костел получил имена Святых Симеона и Елены в память о рано умерших детях дворянина.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Храм цалкам арыгінальны. Арыгінальны ён яшчэ тым, што ўся гэтая цэгла прывезены з Чанстахова. Гэта польская мясціна. На тэрыторыі Польшчы знаходзіцца адна з самых паважаных іконаў – Маці Божая Чанстахоўская. Уявіце, якого кошту павінен быў аказацца гэта касцёл.

Красный костел чудом сохранился в советские времена. Здесь после войны был Музей кино и кинозал для членов партии.

Когда привозили в Минск новые фильмы, премьерные показы без цензуры проходили именно в стенах Красного костела. Выжить святыне помогли и витражи.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Калі зайшла праверка, так прыгожа сонейка зайграла ў гэтых вітражах, што храм было вырашана пакінуць са свёй мастацкай каштоўнасцю.

Чым цікавы храм для вернікаў? Тут знаходзіцца адна з двух беларускіх копій Турынскай плашчаніцы. То палатно, у якое было завернута цела Іісуса Хрыста да ягонага васкрасення.

Петропавловская церковь – одно из самых старинных сохранившихся зданий Минска. В 2014 году храму – 400 лет. Его возвели в 1614 году на добровольные пожертвования горожан Минского воеводства.

В конце XVIII века благодаря Екатерине II храм реставрируют и освещают в честь великомученицы Екатерины. Удивительно, но церковь на протяжении четырех столетий всегда оставалась православной.

Александра Володина, историк, экскурсовод:

Яна знаходзілася ў руках праваслаўных, за выключэннем пасляваеннага часу, калі тут быў склад. Потым была вельмі цяжкая рэстаўрацыя на пачатку 90-х гадоў. Яшчэ ў сярэдзіне 90-х тыт ішлі работы. Але зараз гэта адзін з самых прыгожых, самых арыгінальных храмаў Мінску. Я думаю, хутка ён будзе таксама святкаваць свой 400-гадовы юбілей больш урачыста. Усіх запрашаю наведаць гэта храм.

Мало кто знает, что спрятано во дворике дома по проспекту Независимости, 44. Костел святого Роха, известный еще с 1864 года, горожане прозвали настоящей невидимкой. Жемчужина неоготики.

Костел на Золотой горке осветили в честь святой Троицы и Роха – французского святого, защитника от чумы.

После исторических маршрутов впечатляет Минск современный.

Она входит в сотню удивительных достижений архитектуры наравне с творениями Антонио Гауди и занимает 24 место из 50 самых необычных сооружений мира. Визитная карточка Минска и всей Беларуси – Национальная библиотека.

Этот «бриллиант знаний» высотой в 73 метра известен во всем мире.

А эти достопримечательности могут удивить и самих минчан. Не забудьте показать гостям неформальную столицу. Морские скульптуры на улице Харьковской.

Легендарный пруд Мухля славится не только тем, что получил название в честь владельца Кожевенного завода в конце XIX века, но и удивительными композициями 1976 года.

Архитекторы Гельфанд и Кустов таким необычным способом решили благоустроить территорию.

В буквальном смысле поздороваться со своим счастьем можно в лимонарии Ботанического сада. Священное растение «Рука Будды» в виде символической кисти исполнит любое желание.

Прогуляйтесь по Октябрьской. Промышленная застройка XIX века. Алая архитектура улицы не перестает вдохновлять режиссеров и творческую молодежь.

В октябре уличные мастера подарили горожанам автограффити. От современных болидов до ретро-экипажей для настоящих стиляг. Художники изобразили авто из разных эпох.

И обязательно загляните в волшебный красный дворик по Революционной. Настоящий приют творчества. Здесь устраивают киносеансы и проводят фотосессии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.