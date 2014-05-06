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Более 100 молодых сотрудников Следственного комитета по Минску 6 мая принесли присягу

06 мая 2014 17:54
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Новости Беларуси. На верность отечеству. В преддверии Дня Победы и Дня государственного герба и флага Республики Беларусь более 100 молодых сотрудников Следственного комитета по городу Минску принесли присягу. Ритуал прошел в символичном месте – на площади Государственного флага.

Личный состав управления Следственного комитета Минска самый многочисленный в стране. К тому же минские следователи работают в условиях самой высокой нагрузки по уголовным делам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета республики Беларусь по городу Минску:
Надеть форму – это еще не означает стать настоящим следователем. Потому что, чтобы сегодня соответствовать требованиям современности, необходимо постоянно профессионально совершенствоваться и осваивать новые прогрессивные формы и методы работы. А самое главное, это осознать значимость избранной профессии.

# общество # Фотофакт # Следственный комитет Беларуси # Дмитрий Конопляник

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