Как правильно и быстро накачать мышцы ног? Советы от фитнес-инструкторов

Екатерина Буткевич, инструктор по фитнесу:

Я думаю, пришло время прокачать ноги. Лето на носу. Вот-вот июнь.

Никита Нижник, инструктор по фитнесу:

Первыми мы будем делать приседания в разножке. Это упражнение поможет проработать рельеф мышц ног.

Исходное положение – стойка в разножке. Ноги стоят параллельно друг другу устойчиво на полу. На вдохе выполняем приседание. Угол в коленном суставе – не менее 90 градусов. На выдохе плавно поднимаемся вверх.

Выпады можно выполнять и с отягощением, однако будьте внимательны, чтобы не травмировать коленный сустав.

Для выполнения следующего упражнения нам понадобятся гантели. Это базовое упражнение для мышц бедра. К тому же оно рекомендовано тем, у кого есть проблемы со спиной.

Исходное положение – ноги на ширине плеч, гантели – в руках. На вдохе выполняем приседания вниз. Угол в коленном суставе – примерно 90 градусов. Угол спины при приседании – примерно 45 градусов.

На выдохе медленно встаем в исходное положение.

Приседания с гантелями выполняем 3-4 подхода по 8-12 повторений.

После выполнения упражнений обязательно выполните растяжку. Она поможет организму быстрее восстановиться.

В еде отдайте предпочтения легким и не пересоленным блюдам.