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Блогер на митинге в поддержку Лукашенко: кормлю ребёнка грудью, но приехала, потому что не смогу жить дальше, если не выскажусь

07 августа 2021 15:25
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Блогер на митинге в поддержку Лукашенко: кормлю ребёнка грудью, но приехала, потому что не смогу жить дальше, если не выскажусь-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!

Блогер на митинге в поддержку Лукашенко: кормлю ребёнка грудью, но приехала, потому что не смогу жить дальше, если не выскажусь-3

Юлия Хомич, блогер:
Наши собровцы стоят, ОМОН, за нас отбиваются, страдают, их проклинают. Они на эти провокации все, естественно, защищают нас, они стояли своей грудью. И мы ждали этот день.

Я кормлю ребенка грудью, я оставила маме, приехала, меня держали все. Я говорю: «Мама, если я не выскажусь, если я не приеду, если я не скажу, что я за Батьку, за нашу Родину – процветающую, родненькую Беларусь – я и так неделю не спала, я просто не смогу жить дальше. Не дай бог этой войны.

Блогер на митинге в поддержку Лукашенко: кормлю ребёнка грудью, но приехала, потому что не смогу жить дальше, если не выскажусь-5

Александр Лукашенко: 
Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам.

Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди – кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы станем все Брестской крепостью! Страну не отдадим!

Сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором: Лукашенко такой, у него где-то деньги, у него где-то дома... Не прошло. Где-то заболел, где-то уже помер… Но я живой и буду жить! И помните, помните: я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!

Блогер на митинге в поддержку Лукашенко: кормлю ребёнка грудью, но приехала, потому что не смогу жить дальше, если не выскажусь-7

С этого момента стало понятно – без боя Беларусь не взять. Президент и его сторонники не уйдут. Впереди было долгое противостояние.

Тертель: есть видео, которое будет нашим козырем для определенного времени, потому что Тихановская многое недоговаривает. Подробнее здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Юлия Хомич # Фотофакт

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