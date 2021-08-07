Блогер на митинге в поддержку Лукашенко: кормлю ребёнка грудью, но приехала, потому что не смогу жить дальше, если не выскажусь

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!

Юлия Хомич, блогер:

Наши собровцы стоят, ОМОН, за нас отбиваются, страдают, их проклинают. Они на эти провокации все, естественно, защищают нас, они стояли своей грудью. И мы ждали этот день. Я кормлю ребенка грудью, я оставила маме, приехала, меня держали все. Я говорю: «Мама, если я не выскажусь, если я не приеду, если я не скажу, что я за Батьку, за нашу Родину – процветающую, родненькую Беларусь – я и так неделю не спала, я просто не смогу жить дальше. Не дай бог этой войны.

Александр Лукашенко:

Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю вам. Спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время. Ими управляют уже чужие люди – кукловоды. Они видят западные границы нашей Беларуси здесь, под Минском, как в 1939-м, а не под Брестом. Этому не бывать! Мы станем все Брестской крепостью! Страну не отдадим! Сейчас много всякой дряни повыползало и клеймят позором: Лукашенко такой, у него где-то деньги, у него где-то дома... Не прошло. Где-то заболел, где-то уже помер… Но я живой и буду жить! И помните, помните: я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!