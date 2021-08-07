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Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

07 августа 2021 15:25
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство-1

Три дня боестолкновений закончились. На улицах – толпы, повсюду – БЧБ. В Гродно вывешивают польские флаги. Кураторы мятежа предвкушают победу. В Польше уже пишут фейковое обращение к президенту Дуде – якобы от представителей белорусского народа с просьбой о защите.

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство-4

Из письма Михаила Дворчика к Матеушу Моравецкому:
Сейчас он пишет обращение к Дуде – солидарность для профсоюзных активистов. Если дашь добро, то они подготовят комплексный план и в начале неделе начнут.

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство-7

Поздно вечером 15 августа появляются сообщения о том, что в Минске пройдет митинг сторонников Президента Лукашенко.

Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство-10

Алексей Дзермант, политолог:
Нужно было показать, обличить пропаганду этих «невероятных», утверждавших, что их большинство. Конечно, нужно было вывести сторонников, которых была масса, но которые немножко даже опешили от этой агрессии, от того удара, который случился на наше общество. Мои впечатления – что когда ты провозглашаешь, что мы собираемся, люди за мир, за государство спокойное, да, они ждали как глотка воздуха. И с удовольствием, с воодушевлением эти люди пошли.

«Люди, делая для себя выбор, шли». Политолог о том, кто был на митинге в поддержку Лукашенко 16 августа. Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Михаил Дворчик # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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