Дзермант о митинге 16 августа: нужно было обличить пропаганду «невероятных», утверждавших, что их большинство

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

Три дня боестолкновений закончились. На улицах – толпы, повсюду – БЧБ. В Гродно вывешивают польские флаги. Кураторы мятежа предвкушают победу. В Польше уже пишут фейковое обращение к президенту Дуде – якобы от представителей белорусского народа с просьбой о защите.

Из письма Михаила Дворчика к Матеушу Моравецкому: Сейчас он пишет обращение к Дуде – солидарность для профсоюзных активистов. Если дашь добро, то они подготовят комплексный план и в начале неделе начнут.

Алексей Дзермант, политолог:

Нужно было показать, обличить пропаганду этих «невероятных», утверждавших, что их большинство. Конечно, нужно было вывести сторонников, которых была масса, но которые немножко даже опешили от этой агрессии, от того удара, который случился на наше общество. Мои впечатления – что когда ты провозглашаешь, что мы собираемся, люди за мир, за государство спокойное, да, они ждали как глотка воздуха. И с удовольствием, с воодушевлением эти люди пошли.