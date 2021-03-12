Блогер из Украины о фильме про «несметные» богатства Президента Беларуси: кино появилось ради мобилизации противников Лукашенко

Популярное в Украине интернет-издание опубликовало разгромную рецензию на польскую «псевдопремьеру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Блогер Олеся Медведева выпустила видеореакцию на провальный ролик о так называемых несметных богатствах Президента Беларуси. В своем обзоре украинская журналистка назвала любительский клип Telegram-активиста Степана очередным голословным «творением».
Олеся Медведева, блогер (Украина):
Приписывает Батьке некий тайный дворец. Также говорится, что над этим поместьем установлена бесполетная зона. Правда, они сами же чуть позже делают оговорку, что тут рядом находится просто часть ПВО С-300, рядом с которыми небо всегда закрыто по всей стране. Но это такой себя аргумент, согласитесь, да? Возникает очень много вопросов касательно объективности подачи информации. Но, как видим, ребята, которые занимались созданием этого видео, не побеспокоились ни о фактах, ни о доказательствах. Есть какие-то свидетельствования каких-то людей, чьи лица не показаны, чей голос искажен – этими людьми может быть да кто угодно, хоть сам господин Путило в три четверти.
Блогер высказала свое разочарование в профессионализме молодых авторов. По словам Олеси Медведевой, видео не стоит потраченного на просмотр времени. Между тем, трансляция этого недорасследования на некоторых украинских каналах – очевидная попытка искусственно возродить протестный негатив в Беларуси.
Олеся Медведева, блогер (Украина):
Кино появилось ради мобилизации противников Лукашенко. Власти Беларуси уже заявляют, что в конце марта оппоненты Президента попытаются запустить второй раунд протестных акций беломайдана. Связано ли это с фильмом Путило, стоящим в три четверти, точно не известно. Однако в России фильм о дворце Путина вышел четко перед акциями протеста в поддержку Навального. Впрочем, нельзя исключать, что ребята просто выпустили этот фильм про Лукашенко. Взяли, отработали тему в рамках своей текущей деятельности для поддержания градуса антипатии к Лукашенко. Они же за рубежом получают финансирование – надо как-то показывать результаты своей деятельности.