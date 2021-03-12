Блогер из Украины о фильме про «несметные» богатства Президента Беларуси: кино появилось ради мобилизации противников Лукашенко

Олеся Медведева, блогер (Украина):

Приписывает Батьке некий тайный дворец. Также говорится, что над этим поместьем установлена бесполетная зона. Правда, они сами же чуть позже делают оговорку, что тут рядом находится просто часть ПВО С-300, рядом с которыми небо всегда закрыто по всей стране. Но это такой себя аргумент, согласитесь, да? Возникает очень много вопросов касательно объективности подачи информации. Но, как видим, ребята, которые занимались созданием этого видео, не побеспокоились ни о фактах, ни о доказательствах. Есть какие-то свидетельствования каких-то людей, чьи лица не показаны, чей голос искажен – этими людьми может быть да кто угодно, хоть сам господин Путило в три четверти.

Блогер высказала свое разочарование в профессионализме молодых авторов. По словам Олеси Медведевой, видео не стоит потраченного на просмотр времени. Между тем, трансляция этого недорасследования на некоторых украинских каналах – очевидная попытка искусственно возродить протестный негатив в Беларуси.