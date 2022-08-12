«Близимся к экватору уборки». Депутаты проконтролировали ход уборочной в Борисовском районе

Новости Беларуси. В Борисовском районе 12 августа чествовали первых комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На награждении участников страды побывал наш корреспондент Глеб Прокофьев.
Новости Беларуси. В Борисовском районе 12 августа чествовали первых комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На награждении участников страды побывал наш корреспондент Глеб Прокофьев.
Сейчас продовольственная безопасность – задача номер один в нашей стране. Поэтому к уборочной кампании – внимание особое. За качеством уборки контроль на самом высоком уровне. К этой работе подключились и депутаты. Посещение регионов – это не только повод проконтролировать уборочную, но и узнать, с какими проблемами сталкиваются местные жители.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эта уборочная кампания для нас особенная, потому что созрел хороший урожай. Борисовщина с ее не очень жирными по балльности землями получает такие хорошие центнеры. Примерно 40 центнеров с гектара. Мы уже близимся к экватору уборки. И, конечно, очень важны сегодня каждый колосок, каждое зернышко. Как депутат я вместе со своими земляками.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В целом аграрии Минщины уже намолотили свыше миллиона тонн зерна. Убрано более половины уборочных площадей. Но этот результат пока промежуточный. В центральном регионе, как и по всей стране, работа в полях активно продолжается.
«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнеров-тысячников? Читайте здесь.