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«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?

12 августа 2022 19:42
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Новости Беларуси. В Борисовском районе 12 августа чествовали первых комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?-1

Первый солидный рубеж покорился двум комбайнерам региона. Аграриев чествовали прямо в поле. Для Александра Павлова такой ритуал не в новинку. Для него это уже 10-я уборочная.

«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?-4

Александр Павловец, комбайнер филиала «Большие Новоселки»:
Это 10-я уборочная. И все они разные, похожих нет никогда. Стараемся, работаем с 7 утра до 10 вечера – как погода будет. Сложности есть, руководство старается всем помогать, чтобы все проходило как можно легче.

«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?-7

Николай Лесун, комбайнер филиала «Большие Новоселки»:
У меня это первая моя уборочная кампания. Конечно же, достигнуть тысячи тонн, перевезти это было трудно. Так как с самого раннего утра и до позднего вечера нужно работать. Я очень рад и доволен и попробую достигнуть двух тысяч.

«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?-10

К тысячному намолоту здесь приближаются и другие экипажи. Всего в этом хозяйстве убрана треть площадей из засеянных гектаров. Средняя урожайность в Новоселках – практически 50 %.

«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?-13

Николай Голуб, главный агроном филиала «Большие Новоселки»:
В этом году немного легче, потому что хлеб стоит лучше. Видно даже глазом, что стеблестой очень хороший, крупный колос. Поэтому будем с хлебом. У нас уже 3-тысячник на подходе, а 2-тысячники у нас уже есть на новых комбайнах, более мощных. В этом году, я думаю, все будут тысячниками, а большинство из них – и 2-тысячниками.

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# Уборочная кампания # общество # Николай Голуб # Николай Лесун # Александр Павловец # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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