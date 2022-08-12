«Работаем с 7 утра до 10 вечера». Как в Борисовском районе чествовали первых комбайнёров-тысячников?

Новости Беларуси. В Борисовском районе 12 августа чествовали первых комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый солидный рубеж покорился двум комбайнерам региона. Аграриев чествовали прямо в поле. Для Александра Павлова такой ритуал не в новинку. Для него это уже 10-я уборочная.

Александр Павловец, комбайнер филиала «Большие Новоселки»:

Это 10-я уборочная. И все они разные, похожих нет никогда. Стараемся, работаем с 7 утра до 10 вечера – как погода будет. Сложности есть, руководство старается всем помогать, чтобы все проходило как можно легче.

Николай Лесун, комбайнер филиала «Большие Новоселки»:

У меня это первая моя уборочная кампания. Конечно же, достигнуть тысячи тонн, перевезти это было трудно. Так как с самого раннего утра и до позднего вечера нужно работать. Я очень рад и доволен и попробую достигнуть двух тысяч.

К тысячному намолоту здесь приближаются и другие экипажи. Всего в этом хозяйстве убрана треть площадей из засеянных гектаров. Средняя урожайность в Новоселках – практически 50 %.