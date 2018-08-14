«Одежда должна быть комфортной». В продажу поступила школьная форма, изготовленная по новым стандартам
Новости Беларуси. В продажу поступила одежда делового стиля для школьников, изготовленная по новым стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси они были приняты еще в марте.
Так, миллионы школьников по всей стране уже с 1 сентября наденут удобную и комфортную, а главное, безопасную форму. А пока – пора примерок. В магазинах сегодня представлено полтысячи моделей одежды.
Эксперты подсчитали, что собрать ребенка в школу будет стоить от 147 до 900 рублей.
Отечественные производители готовы к 1 сентября нарядить не только юных белорусов. Половина произведенных у нас школьных товаров уходит на экспорт. Больше всего покупателей – в России.
Владимир Островский, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:
Стандарты эти определяют подходы именно к изготовлению одежды делового стиля, то есть эта одежда должна быть комфортной, удобной для школьников. И санитарно-гигиенические требования: воздухопроницаемость, гигроскопичность и отсутствие свободных формальдегидов.
Виолетта Брезовская, начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса:
Традиционно пик продаж в организациях торговли начинается с середины августа и продлится до 1 сентября и до 10-го даже. В течение всего года организации торговли предлагают широкий ассортимент товаров к учебному году. С июля в организациях торговли проходят расширенные продажи, акции, мероприятия. По стране пройдет более 600 школьных базаров-ярмарок.
Кроме того, во всех школах Беларуси планируют установить единые торговые надбавки и наценки. Это значит, что цены на школьное питание в столовых будут одинаковые. Соответственно, надбавки составят 20 %, наценки – 40 %, причем вне зависимости, платное это питание или бесплатное.