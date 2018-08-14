«Как родители сюда привезли, я перестал заикаться». Тысячи паломников приехали на Голубую криницу отметить Медовый спас

Новости Беларуси. У православных верующих 14 августа Маковей или, как называют в народе, Медовый спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день люди приносят в храмы мед, чтобы его освятить. Эта традиция берет начало еще с древних времен. Праздник Маковея особо широко отмечают в Славгородском районе. Ближайшие две недели верующие должны ограничить себя в мясе и сладостях. Рассказываем о традициях на Медовый спас

Вот уже около тысячи лет множество паломников приходят к святому источнику – «Голубой кринице». Крестный ход и освещение источников – одна из традиций Маковея. Здесь, на Голубой кринице, так было всегда. Место для православной церкви святое. По преданиям – около тысячи лет назад в этом источнике приняли христианство племена Радимичей.

Георгий Соколов, настоятель прихода храма-памятника в деревне Лесная:

Этот родник «Голубая крыница» – он же уникальный, вы сами знаете. Единственный восходящий родник в нашей стране и во всей восточной Европе.

«Голубая криница» – памятник природы республиканского значения. Вода выходит на поверхность небольшого живописного озера из глубины 100-200 метров и имеет необычный голубовато-изумрудный цвет. Сегодня о кринице ходит немало легенд, о которых могут рассказать деревянные скульптуры, установленные по периметру источника.



Юрий Прокопенко, СТВ:

В давние давние времена жила в этих местах девушка Екатерина. За руку и сердце красавицы боролись два богатыря. И вот решила она устроить между кавалерами турнир. Кто дальше забросит камень – тому она и достанется. Девушке нравился Степан и она дала ему небольшой камень, но победил другой. И тогда несчастная бросилась в воду и стала Голубой криницей.

Паломничество к «Голубой кринице» самое массовое на территории Беларуси. По некоторым подсчетам ежегодно сюда приезжают до ста тысяч человек. Чтобы набрать воды, которая считается целебной, выстраиваются длинные очереди с бутылками, бидонами и канистрами.

Егор Антонов, житель Гомеля:

Я когда был маленьким, я с рождения заикался. А потом, как родители меня сюда привезли, я перестал заикаться, и теперь они меня сюда все время возят.