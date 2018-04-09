Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают католики и протестанты 9 апреля

Новости Беларуси. Особые службы и крестные ходы. У православных Пасха дала начало Светлой седмице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю нынешнюю неделю в церквях при открытых Царских вратах будут проходить божественные литургии. 40 дней вплоть до Вознесения продлятся пасхальные празднования.

А вот католики и протестанты 9 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Считалось, что в день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она родит Спасителя, весна окончательно побеждает зиму.