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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают католики и протестанты 9 апреля

09 апреля 2018 09:10
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Новости Беларуси. Особые службы и крестные ходы. У православных Пасха дала начало Светлой седмице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают католики и протестанты 9 апреля -1

Всю нынешнюю неделю в церквях при открытых Царских вратах будут проходить божественные литургии. 40 дней вплоть до Вознесения продлятся пасхальные празднования.

А вот католики и протестанты 9 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Считалось, что в день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том, что она родит Спасителя, весна окончательно побеждает зиму. 

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают католики и протестанты 9 апреля -4

# общество # Фотофакт # Церковные праздники

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