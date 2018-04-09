Ей – 67, ему – 74. История любви Татьяны Васильевны и Виктора Александровича

В 60 плюс некоторые думают, что высокие чувства – удел молодых и нечего смешить народ подобной ерундой. Но другие верят и ждут свою половинку, несмотря ни на что. Татьяна Гринкевич, психолог:

Правду говорит поговорка, что любви все возрасты покорны. И в 60, и старше любовь может наступить. Она приятна, и это замечательное чувство. Татьяна Васильевна и Виктор Александрович – молодожены! Ей – 67, ему – 74. Они скромно расписались ровно месяц назад, хотя вместе уже семь с половиной лет. А познакомились супруги благодаря массажу. Татьяна Васильевна – известная массажистка. Она смогла поставить на ноги знакомую Виктора Александровича. Тем и впечатлила будущего мужа. Виктор Нефёдов:

Мне стало интересно, а потом эта знакомая решила нас познакомить. Мы сходили на спектакль. Стали встречаться.

Татьяна Кацнельсон:

Если бы не массаж, мы бы разбежались, потому что он мне массаж сделает, я ему массаж делаю. Мы поддерживаем друг друга. Но потом не только это, у нас все-таки чувства большие.

Как признаются супруги, до этого у каждого из них уже была семья. Но увы, оба стали вдовцами. Долгое время искать счастье никому не хотелось. Но со временем раны слегка подзатянулись, и сердцу снова захотелось почувствовать тепло от близкого человека. Виктор Нефёдов:

Семья – это два человека. И мы так будем лучше приглядывать друг за другом. Жить одному плохо.