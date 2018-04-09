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Ей – 67, ему – 74. История любви Татьяны Васильевны и Виктора Александровича

09 апреля 2018 09:09
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В 60 плюс некоторые думают, что высокие чувства – удел молодых и нечего смешить народ подобной ерундой. Но другие верят и ждут свою половинку, несмотря ни на что.

Татьяна Гринкевич, психолог:
Правду говорит поговорка, что любви все возрасты покорны. И в 60, и старше любовь может наступить. Она приятна, и это замечательное чувство. 

Татьяна Васильевна и Виктор Александрович – молодожены! Ей – 67, ему – 74. Они скромно расписались ровно месяц назад, хотя вместе уже семь с половиной лет. А познакомились супруги благодаря массажу. Татьяна Васильевна – известная массажистка. Она смогла поставить на ноги знакомую Виктора Александровича. Тем и впечатлила будущего мужа. 

Виктор Нефёдов:
Мне стало интересно, а потом эта знакомая решила нас познакомить. Мы сходили на спектакль. Стали встречаться. 

Ей – 67, ему – 74. История любви Татьяны Васильевны и Виктора Александровича -1

Татьяна Кацнельсон:
Если бы не массаж, мы бы разбежались, потому что он мне массаж сделает, я ему массаж делаю. Мы поддерживаем друг друга. Но потом не только это, у нас все-таки чувства большие. 

Ей – 67, ему – 74. История любви Татьяны Васильевны и Виктора Александровича -4

Как признаются супруги, до этого у каждого из них уже была семья. Но увы, оба стали вдовцами. Долгое время искать счастье никому не хотелось. Но со временем раны слегка подзатянулись, и сердцу снова захотелось почувствовать тепло от близкого человека. 

Виктор Нефёдов: 
Семья – это два человека. И мы так будем лучше приглядывать друг за другом. Жить одному плохо. 

Ей – 67, ему – 74. История любви Татьяны Васильевны и Виктора Александровича -7

В зрелом возрасте под грузом определенного опыта многие боятся устраивать личную жизнь, опасаются насмешек окружающих и непонимания со стороны близких. С этой проблемой героям нашего сюжета столкнуться не пришлось.  

Виктор Нефёдов: 
Все друзья, родственники и знакомые знали. Иим было странно, что мы не женаты. Воспринято это было нормально. Никаких вопросов не было. Но когда в ЗАГСе были, там была молодая пара, и она улыбалась, глядя на нас.  

Татьяна Кацнельсон:
Я думала: зачем мне замуж выходить? И вдруг 23 февраля я говорю: Давай поженимся! Он сказал: Хорошо. 

Татьяна Гринкевич, психолог:
В 60 лет жизнь может только начинаться. Дети уже взрослые, внуки подрастают. И это прерогатива детей  –  их воспитывать. Самое время путешествовать, заниматься своим хобби и встретить того человека, с которым эти интересы было бы комфортно разделить. 

# общество # Фотофакт # Брак и семья # Татьяна Гринкевич # общество # Виктор Нефёдов # Татьяна Кацнельсон

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