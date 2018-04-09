Ей – 67, ему – 74. История любви Татьяны Васильевны и Виктора Александровича
В 60 плюс некоторые думают, что высокие чувства – удел молодых и нечего смешить народ подобной ерундой. Но другие верят и ждут свою половинку, несмотря ни на что.
Татьяна Гринкевич, психолог:
Правду говорит поговорка, что любви все возрасты покорны. И в 60, и старше любовь может наступить. Она приятна, и это замечательное чувство.
Татьяна Васильевна и Виктор Александрович – молодожены! Ей – 67, ему – 74. Они скромно расписались ровно месяц назад, хотя вместе уже семь с половиной лет. А познакомились супруги благодаря массажу. Татьяна Васильевна – известная массажистка. Она смогла поставить на ноги знакомую Виктора Александровича. Тем и впечатлила будущего мужа.
Виктор Нефёдов:
Мне стало интересно, а потом эта знакомая решила нас познакомить. Мы сходили на спектакль. Стали встречаться.
Татьяна Кацнельсон:
Если бы не массаж, мы бы разбежались, потому что он мне массаж сделает, я ему массаж делаю. Мы поддерживаем друг друга. Но потом не только это, у нас все-таки чувства большие.
Как признаются супруги, до этого у каждого из них уже была семья. Но увы, оба стали вдовцами. Долгое время искать счастье никому не хотелось. Но со временем раны слегка подзатянулись, и сердцу снова захотелось почувствовать тепло от близкого человека.
Виктор Нефёдов:
Семья – это два человека. И мы так будем лучше приглядывать друг за другом. Жить одному плохо.
В зрелом возрасте под грузом определенного опыта многие боятся устраивать личную жизнь, опасаются насмешек окружающих и непонимания со стороны близких. С этой проблемой героям нашего сюжета столкнуться не пришлось.
Виктор Нефёдов:
Все друзья, родственники и знакомые знали. Иим было странно, что мы не женаты. Воспринято это было нормально. Никаких вопросов не было. Но когда в ЗАГСе были, там была молодая пара, и она улыбалась, глядя на нас.
Татьяна Кацнельсон:
Я думала: зачем мне замуж выходить? И вдруг 23 февраля я говорю: Давай поженимся! Он сказал: Хорошо.
Татьяна Гринкевич, психолог:
В 60 лет жизнь может только начинаться. Дети уже взрослые, внуки подрастают. И это прерогатива детей – их воспитывать. Самое время путешествовать, заниматься своим хобби и встретить того человека, с которым эти интересы было бы комфортно разделить.