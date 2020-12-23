«Не видим роста количества пневмоний». Больницы Могилёва и Витебска начинают обратное перепрофилирование

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы сейчас с осторожным оптимизмом говорим уже, наверное, неделю, может чуть больше, о том, что мы не видим роста количества пневмоний, а действительно в некоторых регионах нам уже нет необходимости держать тот коечный фонд, который был перепрофилирован, в том числе с легким запасом. Я считаю, что это сделано было правильно. Поэтому Могилев и Витебск начинают перепрофилирование в обратную сторону, мы пока не будем торопиться по другим регионам. Во-первых, у нас есть достаточно мощные перепрофилированные стационары, которые находятся свободными, у нас есть выходные дни. Оценим, как мы обычно делаем, ежедневную информацию, отрезков еженедельных, и оттуда будем выносить рекомендации для регионов и в целом по стране.