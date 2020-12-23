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«Не видим роста количества пневмоний». Больницы Могилёва и Витебска начинают обратное перепрофилирование

23 декабря 2020 07:59
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Новости Беларуси. Могилевские и витебские больницы начинают обратное перепрофилирование – с COVID-19 на обычный режим работы. Об этом рассказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не видим роста количества пневмоний». Больницы Могилёва и Витебска начинают обратное перепрофилирование-1

Более недели в некоторых регионах не увеличивается число пациентов с пневмонией. Рекомендации для других регионов вынесут после выходных, исходя из ситуации по стране.  

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«Не видим роста количества пневмоний». Больницы Могилёва и Витебска начинают обратное перепрофилирование-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Мы сейчас с осторожным оптимизмом говорим уже, наверное, неделю, может чуть больше, о том, что мы не видим роста количества пневмоний, а действительно в некоторых регионах нам уже нет необходимости держать тот коечный фонд, который был перепрофилирован, в том числе с легким запасом. Я считаю, что это сделано было правильно. Поэтому Могилев и Витебск начинают перепрофилирование в обратную сторону, мы пока не будем торопиться по другим регионам. Во-первых, у нас есть достаточно мощные перепрофилированные стационары, которые находятся свободными, у нас есть выходные дни. Оценим, как мы обычно делаем, ежедневную информацию, отрезков еженедельных, и оттуда будем выносить рекомендации для регионов и в целом по стране.  

«Не видим роста количества пневмоний». Больницы Могилёва и Витебска начинают обратное перепрофилирование-7

До конца весны в Беларуси планируют вакцинировать от COVID 1 200 000 человек. Массовая кампания начнется в январе.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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