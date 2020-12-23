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Белорусскому телеграфному агентству 23 декабря исполняется 102 года

23 декабря 2020 08:27
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Новости Беларуси. 23 декабря Белорусское телеграфное агентство празднует 102 года со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскому телеграфному агентству 23 декабря исполняется 102 года-1

Голос страны, официальное агентство БЕЛТА известно на медийном поле как авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире. Благодаря работе журналистов и фотокорреспондентов по сути создается летопись страны – вписывает в историю достижения ее граждан.  

Белорусскому телеграфному агентству 23 декабря исполняется 102 года-4

Мы присоединяемся к поздравлениям. С днем рождения, коллеги!  

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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