Белорусскому телеграфному агентству 23 декабря исполняется 102 года

Новости Беларуси. 23 декабря Белорусское телеграфное агентство празднует 102 года со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голос страны, официальное агентство БЕЛТА известно на медийном поле как авторитетный источник оперативной и достоверной информации о событиях в Беларуси и мире. Благодаря работе журналистов и фотокорреспондентов по сути создается летопись страны – вписывает в историю достижения ее граждан.