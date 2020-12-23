Какие мероприятия запланированы на культурный сезон 2021 года? Рассказывает начальник управления культуры Мингорисполкома

Новости Беларуси. Сегодня говорим об искусстве и духовной пище. Как не пострадать от культурного голода, когда нужно постоянно думать о безопасности для здоровья? В студии «Большого города» Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

С этим годом, с большего, все понятно. Какие планы на следующий сезон?

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Сформированы уже культурные проекты на следующий год. Планируем проводить летний музыкально-туристический сезон. Есть ряд музыкальных проектов с крупными, ведущими творческими коллективами нашей страны. Запланирован в следующем году Международный фестиваль циркового искусства – это третий фестиваль, который мы будем проводить. Он проводится раз в два года, и на прошлом фестивале было очень много ярких, красочных номеров, принимало участие более 100 цирковых артистов из порядка 20 стран. Надеемся, что в следующем году этот фестиваль состоится. Мы планируем проводить детский театральный форум, он тоже проводится один раз в два года и собирает ребятишек из разных стран на театральных площадках нашего города. Минский международный фестиваль исторической реконструкции, который мы традиционно проводим ежегодно в рамках Дня города. Очень зрелищное, яркое театрализованное мероприятие, которое собирает очень много публики. Екатерина Забенько:

Какие перспективы у наших любимых музыкальных проектов «Классика у ратуши», «Джазовые вечера у ратуши»?

Виталина Рудикова:

Эти проекты мы планируем проводить в следующем году. Конечно, была пауза в этом году, и очень не хватало этих концертов в Верхнем городе. Они полюбились минчанам, и я думаю, что все это состоится в следующем году, уже формируем программу и уверены, что они будут. Екатерина Забенько:

Соскучатся наши телезрители, ценители искусства, и будут с еще большим удовольствием посещать такие мероприятия. Надеюсь, что уже будущим летом. Есть, кстати, такие надежды? Виталина Рудикова:

Конечно, есть. Программа уже формируется. Мы уверены, что все будет хорошо.

Екатерина Забенько:

Начавшийся проект «Пешеходка», который, я считаю, очень перспективный. Много ли заявок уже поступило? Виталина Рудикова:

Да, тоже интересный проект. Мы его проводим не так давно. Он состоит из трех блоков, трех проектов в самом проекте. Это фестиваль «Место под солнцем», который мы проводим для уличных музыкантов в рамках летнего музыкального туристического сезона, стартует он в мае месяце. Это «Звуки улицы», площадки на территории Верхнего города, где выступают уличные музыканты. И «Музыкальная карта Минска» – это места, которые определены в городе для выступления уличных музыкантов, молодых и профессионалов. Порядка 1000 заявок поступает на участие в этих проектах, мы с ними работаем. Надеюсь, что в следующем году этот проект найдет продолжение. Екатерина Забенько:

Какое у нас огромное количество талантливой молодежи. Я так понимаю, что они безвозмездно выступают?

Виталина Рудикова:

Конечно. Это возможность показать свое творчество, поделиться им со зрителем, получить удовольствие для себя и какую-то практику. Екатерина Забенько:

Мы уже поговорили о планах на Новый год, на будущий год. Но я знаю, что вы разрабатываете программу чуть ли не на пять лет. Какие перспективы для этого послековидного периода в культурной жизни столицы? Виталина Рудикова:

Да, 2020 год – это год, который завершает работу пятилетней культурной программы «Культура Беларуси». Уже сформирована программа на следующую пятилетку, более конкретные, детальные планы на следующий год. Много внимания в этой программе уделено историко-культурному наследию Минска, укреплению материально-технической базы организаций культуры, развитию театрального, художественного, изобразительного искусства, народного творчества.