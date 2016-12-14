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Надеемся, что открытия этого года станут доброй традицией: итоги Года культуры в Молодечно

14 декабря 2016 14:59
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Новости Беларуси. Итоги Года культуры подводят в Молодечно.

Только на территории района в этом году провели более 5000 мероприятий.

В рамках республиканской акции «Культурная столица» было запланировано свыше 150 мероприятий. Почти все они прошли с фурором. Статус культурной столицы повысил и туристическую привлекательность Молодечно.

Только в 2016 году на территории района открыли более 20 экскурсионных маршрутов, зарегистрировано 27 агроусадеб.

Алена Соколовская, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома:
Мы с гордостью и ответственностью старались нести это почетное звание – «Культурная столица года». Открытием этого года, помимо основных мероприятий, стали пленэр скульпторов «Мелодия камней», пленэр художникв «Молодечно-арт 2016», вручение молодежной премии «Респект года».

Мы надеемся, что открытия этого года станут доброй традицией, и мы сможем им сделать традиционными на нашей молодечненской земле.

С почетным званием культурной столицы один из богатых на события райцентров попрощается в конце недели. Торжественная церемония состоится во Дворце культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # 2016 - Год культуры в Беларуси # Алёна Соколовская

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