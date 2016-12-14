В 2017 году республиканские ярмарки пройдут в 17 городах Минской области

Новости Беларуси. В городе шахтеров стартовала традиционная республиканская выставка-ярмарка.
Ее участниками стали более 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей из всех областей Беларуси.
В городском Дворце культуры можно приобрести продукцию на любой вкус и кошелек. В дни выставки также состоится конкурс детского рисунка, который будет проведен совместно с Солигорского детской школой искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кстати, в 2017 году подобные ярмарки пройдут в 17 городах столичного региона.