В 2017 году республиканские ярмарки пройдут в 17 городах Минской области

Новости Беларуси. В городе шахтеров стартовала традиционная республиканская выставка-ярмарка.

Ее участниками стали более 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей из всех областей Беларуси.

В городском Дворце культуры можно приобрести продукцию на любой вкус и кошелек. В дни выставки также состоится конкурс детского рисунка, который будет проведен совместно с Солигорского детской школой искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.