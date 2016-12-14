Прямой эфир

В 2017 году республиканские ярмарки пройдут в 17 городах Минской области

14 декабря 2016 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В городе шахтеров стартовала традиционная республиканская выставка-ярмарка.

Ее участниками стали более 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей из всех областей Беларуси.

В городском Дворце культуры можно приобрести продукцию на любой вкус и кошелек. В дни выставки также состоится конкурс детского рисунка, который будет проведен совместно с Солигорского детской школой искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, в 2017 году подобные ярмарки пройдут в 17 городах столичного региона.

# общество # Ярмарки в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
ОСВОД предупреждает: лед все ещё недостаточно прочный
14 декабря 2016 14:49

ОСВОД предупреждает: лед все ещё недостаточно прочный

Мобильная связь стандарта 4G появится во всех областных городах в декабре, развитие 5G начнется в 2017 году
14 декабря 2016 10:32

Мобильная связь стандарта 4G появится во всех областных городах в декабре, развитие 5G начнется в 2017 году

Учитель физкультуры Андрей Снытин: превзойти самого себя, научиться сражаться и выходить победителем
14 декабря 2016 09:16

Учитель физкультуры Андрей Снытин: превзойти самого себя, научиться сражаться и выходить победителем