Благотворительный марафон «От всей души» стартовал в Беларуси. Узнали, как поздравят пожилых людей

Александр Стасевич, ведущий: Николай, я так понимаю, что марафон стартовал и вообще родился по инициативе главы государства еще в 2022 году. Как за это время изменился проект?

Праздник должен прийти ко всем: и к маленьким, и к взрослым. А чтобы не оставить без внимания наших стариков, пожилых и одиноких людей, в стране стартует еще один добрый марафон «От всей души». Об этом поговорили с нашим гостем.

Николай Орел, заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Действительно, это достаточно молодой проект. Глава государства, выступая в конце 2022 года на елке, сказал: «Ребята, мы вас поздравили, а теперь, пожалуйста, давайте поздравим наших бабушек, дедушек, наше старшее поколение». И вот с 2023-го, то есть этот четвертый сезон, можно сказать, мы отмечаем марафон «От всей души». С каждым годом он становится все популярнее. В прошлом году было охвачено около полумиллиона пожилых людей.

Александр Стасевич:

А какие конкретные мероприятия проходят в рамках марафона?

Николай Орел:

Сегодня открытие. Оно пройдет с участием руководства облисполкомов, Минского горисполкома во всех регионах нашей страны. Следующее – 3 января мероприятие пройдет в Большом театре Беларуси. Это специальный концерт, он уже стал традиционным, ежегодным, когда наших пожилых людей поздравят мастера искусств. 9 января следующее значимое мероприятие – это традиционные рождественские балы. Тоже пройдут во всех регионах нашей страны. И 14-го завершение марафона – это благотворительное мероприятие, поздравление со Старым Новым годом, это и окончание марафона, когда наши и «серебряные» волонтеры, и молодежь поздравят наших одиноких пожилых людей, придут в социальные пансионаты и организации здравоохранения.