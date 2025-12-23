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В Минэкономики назвали лидеров по темпам роста в Беларуси

23 декабря 2025 07:46
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В Министерстве экономики подвели итоги развития отраслей. Лидерами по темпам роста в 2025 году названы строительство, транспорт, а также сфера информации и связи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минэкономики назвали лидеров по темпам роста в Беларуси-2

Строительная отрасль демонстрирует устойчивую динамику, благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов и возведению жилья. В транспортном секторе рост обеспечен увеличением объемов грузоперевозок и модернизацией логистики. А сфера IT развивается на фоне цифровизации экономики, расширения телекоммуникационных услуг и внедрения новых технологий.

По данным Минэкономики, именно эти направления вносят значительный вклад в общий рост ВВП. Они формируют основу для дальнейшего экономического развития, создают новые рабочие места и повышают конкурентоспособность Беларуси на международной арене. Эксперты отмечают: сохранение положительной динамики в этих секторах станет важным фактором устойчивого развития экономики в ближайшие годы.

# Министерство экономики Республики Беларусь # Экономика

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