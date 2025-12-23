В лесхозах Беларуси в 2026-2027 годах планируют реализовать 31 инвестпроект по созданию новых производств

Лесхозы Беларуси должны поставлять на переработку не менее 25 миллионов кубометров круглой древесины ежегодно. Такую задачу поставил Президент в ежегодном Послании народу и парламенту. Глава государства призвал более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Для получения продукции с высокой добавленной стоимостью необходима модернизация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с программой социально-экономического развития на пятилетку, принятой на Всебелорусском народном собрании, в отрасли разработаны свои планы. Только в 2026-2027-м лесхозы реализуют более 30 инвестиционных проектов, направленных на создание современных производств. Эта работа не новая. В нынешнем году уже завершено 25 крупных проектов. Линии лесопиления, сушильные комплексы позволяют расширять ассортимент выпускаемой продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы завершаем 2025 год с хорошими показателями в деревообработке. Будет переработано порядка 5 миллиона кубометров древесины. Наши цеха находятся в сельской местности. Это порядка 7 тысяч человек у нас работает на 88 цехах деревообработки. И переработка древесины у нас по нескольким направлениям. Первое – это экспорт. Уже мы перешагнули планку прошлого года. Прошлый год был у нас исторический – 1 миллион кубометров. Сейчас где-то 1 миллион 100, 1 миллион 120 тысяч кубометров. Это плюс 100 тысяч будет к прошлому году в кубах. И плюс 20 миллионов долларов копилку страны. Новые линии по выпуску поддонов намерены наладить в Дрогичинском и Лунинецком лесхозах. Производство поддонов является одним из ключевых направлений в деревообрабатывающей промышленности, обеспечивая логистические нужды различных секторов экономики и имея стабильный спрос на международных рынках.