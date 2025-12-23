Генштаб ВС: воинские части РЭБ перевооружены современными комплексами отечественного производства

Генеральный штаб Вооруженных Сил Беларуси сообщил о завершении переоснащения войск радиоэлектронной борьбы. Все подразделения получили современные комплексы отечественного производства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые системы позволяют эффективно подавлять каналы связи, навигацию и управление беспилотными аппаратами. Это значительно повышает устойчивость войск к современным угрозам и делает защиту объектов более надежной. В Генштабе подчеркивают: переоснащение – часть масштабной программы модернизации армии. Особое внимание уделяется развитию собственных технологий, что обеспечивает независимость и высокую эффективность Вооруженных Сил. Эксперты отмечают: использование белорусских разработок укрепляет обороноспособность страны и подтверждает высокий уровень отечественного военно-промышленного комплекса.