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В ночь на 4 января белорусы смогут наблюдать мощный звездопад

03 января 2026 13:44
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В предстоящую ночь белорусы смогут загадать желание на падающую звезду. У жителей страны будет возможность наблюдать первый и мощный звездопад нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 4 января белорусы смогут наблюдать мощный звездопад-2

С 2 часов ночи до 6 утра будет пик метеорного потока Квадрантиды. Это один из самых ярких и интенсивных ежегодных «звездных дождей». При идеальных условиях на небе ежеминутно будут появляться одна-две «падающие звезды». Источником потока является небольшой астероид, оставляющий за собой поток частиц, которые сгорают в атмосфере земли и создают яркие вспышки.

# Природные явления

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