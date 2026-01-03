В ночь на 4 января белорусы смогут наблюдать мощный звездопад

В предстоящую ночь белорусы смогут загадать желание на падающую звезду. У жителей страны будет возможность наблюдать первый и мощный звездопад нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2 часов ночи до 6 утра будет пик метеорного потока Квадрантиды. Это один из самых ярких и интенсивных ежегодных «звездных дождей». При идеальных условиях на небе ежеминутно будут появляться одна-две «падающие звезды». Источником потока является небольшой астероид, оставляющий за собой поток частиц, которые сгорают в атмосфере земли и создают яркие вспышки.