Благотворительная акция «Соберём портфель вместе» продлится по 5 сентября. Как можно помочь детям?

Новости Беларуси. Ежегодная благотворительная акция «Соберем портфель вместе» стартовала сегодня в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все желающие могут помочь подготовиться к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребятам, которые остались без родителей.

Под эгидой Белорусского союза женщин в столице организовали сбор канцелярских принадлежностей. Специальные точки оборудовали в торговых центрах. Чтобы присоединиться к доброму делу, нужно купить и принести сюда школьные принадлежности. После все собранное передадут детям.

Ольга Рачко, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Дети все общие. Нет чужих или своих, и все мы должны помогать. И очень важно понимать, что есть дети, которые нуждаются в этом. И каждый ребенок заслуживает праздник 1 сентября, особенно наши первоклашки.