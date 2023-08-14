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Благотворительная акция «Соберём портфель вместе» продлится по 5 сентября. Как можно помочь детям?

14 августа 2023 15:57
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Новости Беларуси. Ежегодная благотворительная акция «Соберем портфель вместе» стартовала сегодня в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все желающие могут помочь подготовиться к школе детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребятам, которые остались без родителей.

Благотворительная акция «Соберём портфель вместе» продлится по 5 сентября. Как можно помочь детям?-1

Под эгидой Белорусского союза женщин в столице организовали сбор канцелярских принадлежностей. Специальные точки оборудовали в торговых центрах. Чтобы присоединиться к доброму делу, нужно купить и принести сюда школьные принадлежности. После все собранное передадут детям.

Ольга Рачко, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Дети все общие. Нет чужих или своих, и все мы должны помогать. И очень важно понимать, что есть дети, которые нуждаются в этом. И каждый ребенок заслуживает праздник 1 сентября, особенно наши первоклашки.

Благотворительная акция «Соберём портфель вместе» продлится по 5 сентября. Как можно помочь детям?-4

Всего в разных районах Минска будет работать полтора десятка пунктов сбора школьных товаров. Благотворительная акция продлится по 5 сентября.

# Благотворительная акция # общество # Ольга Рачко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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