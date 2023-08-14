В Минске продолжается подготовка к отопительному периоду

Новости Беларуси. В столице продолжаются работы по подготовке теплоисточников и потребителей к отопительному периоду. Паспорта готовности уже есть почти у 40 % объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед холодным сезоном особое внимание уделяют многоквартирным жилым домам. Проверяют функционирование инженерных систем. Оценивают специалисты и физическое состояние построек. Уже осенью проведут повторные осмотры, после которых примут решение о необходимости ремонта зданий.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Отдельным блоком хотелось бы остановиться на домах товарищества собственников и ЖСПК, находящихся на самообслуживании. В целом планируется получить паспорта готовности в количестве 803 единиц. Все мероприятия, в том числе на подготовительный период осенне-зимний, формируются с учетом осенне-весенних смотров, которые утверждены по действующим нормативно-правовым актам. В каждом районе сформировано задание по выполнению физических показателей в части замены и ремонта кровельного покрытия, стыков, водоотводящих устройств и иных мероприятий.