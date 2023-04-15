Благодатный огонь прямо из Иерусалима доставят в Беларусь около 10 часов вечера

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь и его частицу уже сегодня, 15 апреля, доставят в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь и его частицу уже сегодня, 15 апреля, доставят в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На святой земле это долгожданное событие. Начиная с IV века, оно происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Верующие со всего мира устремляются в Великую субботу в вечный город. От Храма Гроба Господня, где и происходит чудо, люди передают друг другу не обжигающее пламя. Для верующих наступает момент всеобщей радости и ликования.
По традиции Благодатный огонь в качестве святыни передают в храмы на всех континентах. В Беларусь он прибудет спецрейсом вечером около 10 часов. Огонь доставят в специальной лампаде, которая позволяет теплиться пламени даже во время перелета. Сначала его доставят в Свято-Духов кафедральный собор, как раз к началу праздничного ночного богослужения. А затем во все православные епархии Беларуси.