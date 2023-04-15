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Благодатный огонь прямо из Иерусалима доставят в Беларусь около 10 часов вечера

15 апреля 2023 14:45
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь и его частицу уже сегодня, 15 апреля, доставят в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодатный огонь прямо из Иерусалима доставят в Беларусь около 10 часов вечера-1

На святой земле это долгожданное событие. Начиная с IV века, оно происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Верующие со всего мира устремляются в Великую субботу в вечный город. От Храма Гроба Господня, где и происходит чудо, люди передают друг другу не обжигающее пламя. Для верующих наступает момент всеобщей радости и ликования.

Благодатный огонь прямо из Иерусалима доставят в Беларусь около 10 часов вечера-4

По традиции Благодатный огонь в качестве святыни передают в храмы на всех континентах. В Беларусь он прибудет спецрейсом вечером около 10 часов. Огонь доставят в специальной лампаде, которая позволяет теплиться пламени даже во время перелета. Сначала его доставят в Свято-Духов кафедральный собор, как раз к началу праздничного ночного богослужения. А затем во все православные епархии Беларуси.

# Пасха # общество # Фотофакт

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