В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых
Новости Швеции. Квартиру писательницы Астрид Линдгрен, которая стала всемирно известной благодаря своей тетралогии про Пеппи Длинныйчулок, открыли для публики.
Общество Астрид Линдгрен (Стокгольм, Швеция):
Это то место, где было написано бесчисленное количество писем и статей, а также, где писалась такая бессмертная классика, как «Пеппи Длинныйчулок».
Семья писательницы сохранила всю обстановку такой, какой она была еще при жизни Линдгрен.
Фото. Квартира-музей Астрид Линдгрен в Стокгольме
По стокгольмской квартире, в которой детская писательница работала до самой смерти,
с 14 ноября 2015 года проводятся экскурсии. Правда, только для взрослых и детей старше 15 лет.
В Стокгольме также находится центр Юнибаккен – детский музей сказок, в котором можно увидеть персонажей сказок Астрид Линдгрен и других шведских произведений литературы.
В честь Астрид Линдгрен названа премия за достижения в детской литературе.
Шведское правительство учредило Премию памяти Астрид Линдгрен в 2002 году. Номинантами могут стать писатели, иллюстраторы, дикторы, чьи работы отражают дух Астрид Линдгрен. Призовой фонд составляет 5 млн шведских крон, что делает ее одной из самых дорогих премий мира, сообщает CBC News.
215 кандидатов уже в списках на 2016 год. Победитель будет объявлен 5 апреля будущего года.
Фото:Королева Швеции Сильвия вручает памятную премию имени Астрид Линдгрен Китти Кроутер на торжественной церемонии
Перевод: Лилия Соломенкова