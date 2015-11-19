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В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых

19 ноября 2015 13:19
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Новости Швеции. Квартиру писательницы Астрид Линдгрен, которая стала всемирно известной благодаря своей тетралогии про Пеппи Длинныйчулок, открыли для публики. 

Общество Астрид Линдгрен (Стокгольм, Швеция):
Это то место, где было написано бесчисленное количество писем и статей, а также, где писалась такая бессмертная классика, как «Пеппи Длинныйчулок».

Семья писательницы сохранила всю обстановку такой, какой она была еще при жизни Линдгрен.

В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых-1


Фото. Квартира-музей Астрид Линдгрен в Стокгольме 

По стокгольмской квартире, в которой детская писательница работала до самой смерти,

с 14 ноября 2015 года проводятся экскурсии. Правда, только для взрослых и детей старше 15 лет. 

В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых-4

В Стокгольме также находится центр Юнибаккен – детский музей сказок, в котором можно увидеть персонажей сказок Астрид Линдгрен и других шведских произведений литературы. 

В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых-7

В честь Астрид Линдгрен названа премия за достижения в детской литературе.

Шведское правительство учредило Премию памяти Астрид Линдгрен в 2002 году. Номинантами могут стать писатели, иллюстраторы, дикторы, чьи работы отражают дух Астрид Линдгрен. Призовой фонд составляет 5 млн шведских крон, что делает ее одной из самых дорогих премий мира, сообщает CBC News.

215 кандидатов уже в списках на 2016 год. Победитель будет объявлен 5 апреля будущего года. 

В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых-10


Фото:Королева Швеции Сильвия вручает памятную премию имени Астрид Линдгрен Китти Кроутер на торжественной церемонии

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Музеи # Астрид Линдгрен

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