В Стокгольме отрыли квартиру-музей детской писательницы Астрид Линдгрен: вход только для взрослых

Семья писательницы сохранила всю обстановку такой, какой она была еще при жизни Линдгрен.

Общество Астрид Линдгрен (Стокгольм, Швеция): Это то место, где было написано бесчисленное количество писем и статей, а также, где писалась такая бессмертная классика, как «Пеппи Длинныйчулок».

Новости Швеции. Квартиру писательницы Астрид Линдгрен, которая стала всемирно известной благодаря своей тетралогии про Пеппи Длинныйчулок, открыли для публики.

с 14 ноября 2015 года проводятся экскурсии. Правда, только для взрослых и детей старше 15 лет.

По стокгольмской квартире, в которой детская писательница работала до самой смерти,

В Стокгольме также находится центр Юнибаккен – детский музей сказок, в котором можно увидеть персонажей сказок Астрид Линдгрен и других шведских произведений литературы.

В честь Астрид Линдгрен названа премия за достижения в детской литературе.

Шведское правительство учредило Премию памяти Астрид Линдгрен в 2002 году. Номинантами могут стать писатели, иллюстраторы, дикторы, чьи работы отражают дух Астрид Линдгрен. Призовой фонд составляет 5 млн шведских крон, что делает ее одной из самых дорогих премий мира, сообщает CBC News.

215 кандидатов уже в списках на 2016 год. Победитель будет объявлен 5 апреля будущего года.