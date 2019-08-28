Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей

Новости Беларуси. 65 «лесных правонарушителей» привлечены к ответственности в Минской области с начала 2019 года благодаря фотоловушкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Штрафы выписаны за выбрасывание мусора в лесу, нарушение пожарной безопасности, хищение древесины, а также за незаконную охоту. Кстати, количество правонарушений увеличивается в дачный сезон и во время сбора ягод и грибов.

Сегодня в лесах региона установлено 180 лесных камер. До конца года их количество увеличится.