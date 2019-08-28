Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей

Новости Беларуси. 65 «лесных правонарушителей» привлечены к ответственности в Минской области с начала 2019 года благодаря фотоловушкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 65 «лесных правонарушителей» привлечены к ответственности в Минской области с начала 2019 года благодаря фотоловушкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Штрафы выписаны за выбрасывание мусора в лесу, нарушение пожарной безопасности, хищение древесины, а также за незаконную охоту. Кстати, количество правонарушений увеличивается в дачный сезон и во время сбора ягод и грибов.
Сегодня в лесах региона установлено 180 лесных камер. До конца года их количество увеличится.
Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского лесхоза:
Камеры у нас довольно разные – устаревшие есть, более современные. Где-то приходит сообщение на электронную почту, на компьютер инженеру по охране леса. Или же ММС приходит на мобильный телефон – более оперативно позволяет выехать и среагировать.
Кстати, лесные камеры всегда сопровождаются предупредительными табличками, так что у нарушителей есть шанс вовремя одуматься.
К тому же фотоловушки – не единственный метод борьбы за лесной покой. Также используются квадрокоптеры, регулярно проводятся рейды.