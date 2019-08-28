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Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей

28 августа 2019 18:43
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Новости Беларуси. 65 «лесных правонарушителей» привлечены к ответственности в Минской области с начала 2019 года благодаря фотоловушкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей-1

Штрафы выписаны за выбрасывание мусора в лесу, нарушение пожарной безопасности, хищение древесины, а также за незаконную охоту. Кстати, количество правонарушений увеличивается в дачный сезон и во время сбора ягод и грибов.

Сегодня в лесах региона установлено 180 лесных камер. До конца года их количество увеличится.

Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей-4

Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского лесхоза:
Камеры у нас довольно разные – устаревшие есть, более современные. Где-то приходит сообщение на электронную почту, на компьютер инженеру по охране леса. Или же ММС приходит на мобильный телефон – более оперативно позволяет выехать и среагировать.

Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей-7

Кстати, лесные камеры всегда сопровождаются предупредительными табличками, так что у нарушителей есть шанс вовремя одуматься.

К тому же фотоловушки – не единственный метод борьбы за лесной покой. Также используются квадрокоптеры, регулярно проводятся рейды.

Благодаря фотоловушкам в лесу с начала года в Минской области попались 65 нарушителей-10

# Охрана природы # общество # Дмитрий Пинчук # Фотофакт

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