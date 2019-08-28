Когда откроют подземные выходы на площади Победы

Новости Беларуси. Пешеходы в недоумении: что случилось с переходами на площади Победы и когда их снова откроют, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вокруг монумента шесть выходов, сейчас три из них закрыты. Причина проста: их тоже решено обновить.

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В ближайшее время и внутри и снаружи появятся дополнительные указатели для пешеходов. Выходы будут открывать по мере готовности. Окончание всех работ обещают к маю 2020 года.