Названы лучшие по социально-экономическому развитию районы Минской области

Новости Беларуси. Составлен рейтинг регионов Минской области по показателям социально-экономического развития. Критериями оценки стали средняя заработная плата, уровень безработицы, миграция, объемы реализации продукции, товаров и услуг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В целом экономический рост Минской области обеспечен на уровне почти 106 %. Третий год подряд наблюдается положительная динамика во внешнеэкономической деятельности. Прирост выручки от экспорта товаров 15 %, услуг – около 30 %.