Прямой эфир

Названы лучшие по социально-экономическому развитию районы Минской области

28 августа 2019 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Составлен рейтинг регионов Минской области по показателям социально-экономического развития. Критериями оценки стали средняя заработная плата, уровень безработицы, миграция, объемы реализации продукции, товаров и услуг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Названы лучшие по социально-экономическому развитию районы Минской области-1

В топ-пять попали Смолевичский, Дзержинский, Минский, Солигорский районы и Жодино.

Названы лучшие по социально-экономическому развитию районы Минской области-4

В целом экономический рост Минской области обеспечен на уровне почти 106 %. Третий год подряд наблюдается положительная динамика во внешнеэкономической деятельности. Прирост выручки от экспорта товаров 15 %, услуг – около 30 %.

Названы лучшие по социально-экономическому развитию районы Минской области-7

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда откроют подземные выходы на площади Победы
28 августа 2019 18:36

Когда откроют подземные выходы на площади Победы

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019
28 августа 2019 18:36

Огромный торт и 10 фотозон. Как украсят Минск к Дню города-2019

«Поднажми!» Как водолазы со всей страны боролись за звание лучших в Гродненском районе
28 августа 2019 16:59

«Поднажми!» Как водолазы со всей страны боролись за звание лучших в Гродненском районе